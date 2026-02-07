Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Валютный рынок в Украине постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения. В течение следующей недели, 9-15 февраля, предпосылок для резких колебаний курса нет.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

Одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения. Аграрный сектор уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривны, позволяющий сглаживать ситуативные колебания спроса», — объяснил банкир.

По его словам, на следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту. В таких условиях НБУ получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.

«В то же время говорить о существенном укреплении гривны оснований нет. Даже в случае кратковременного профицита валюты, рынок будет оставаться сдержанным», — подчеркнул Лесовой.

Каким будет курс валют

С 9 по 15 февраля курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл. На наличном рынке — 42,5-43,75 грн/долл.

В то же время, курс евро будет находиться в валютном коридоре 50-52 грн/евро на межбанке и 50-52 грн/евро на наличном рынке.

Ежедневные курсовые изменения на межбанке будут составлять до 0,05-0,15 грн, в банках — до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн.

