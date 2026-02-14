- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира
Банкир подчеркнул, что колебания доллара вокруг 43 грн. стали новой нормой для валютного рынка Украины.
Валютный рынок Украины в течение следующей недели, 16-22 февраля, будет без резких скачков. НБУ сохраняет режим «управляемой гибкости», гася резкие колебания, но в то же время позволяет рынку держать баланс самостоятельно.
Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».
По его словам, традиционные выплаты налогов в середине месяца заставляют компании продавать валюту, а это в свою очередь насыщает рынок и сдерживает рост курса.
«Несмотря на сложные внешние и внутренние условия, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических перегибов. Ключевые курсовые ориентиры остаются в пределах ожидаемых коридоров, а колебания доллара вокруг уровня 43 грн не несут признаков дестабилизации», — сообщил эксперт.
Что будет с курсом валют
По прогнозу Лесового, доллар на наличном рынке как в обменниках, так и в банках будет колебаться на уровне 42,50 — 43,50 грн, на межбанке — 42,75 — 43,25 грн. Евро в обменниках и банках, а также межбанке будет в пределах 50-52 грн.
По его словам, евро продолжает двигаться вслед за глобальными тенденциями. Ослабление доллара в мире связано с комплексом экономических, политических и геополитических факторов. Это состояние продолжается.
Лесной сообщил, что ключевые показатели в течение недели будут следующими:
ежедневный «шаг»: изменения в обменниках составят до 30 коп. в сутки.
разница: между курсом купли и продажи составит от 60 коп. до 1 грн. на долларе.
недельное отклонение: курс не изменится более чем на 1-1,5% от начальной цены понедельника.
Напомним, финансист Богдан Яремчик сообщил, что украинцы могут самостоятельно следить за колебаниями курса, чтобы выбрать самое выгодное время для покупки или продажи долларов и евро. Однако отмечает он, «идеального» дня для обменных операций не существует.