ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
322
Время на прочтение
2 мин

Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Банкир подчеркнул, что колебания доллара вокруг 43 грн. стали новой нормой для валютного рынка Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Банкир оценил, каким будет курс валют в Украине в течение следующей недели. / © Национальный банк Украины

Валютный рынок Украины в течение следующей недели, 16-22 февраля, будет без резких скачков. НБУ сохраняет режим «управляемой гибкости», гася резкие колебания, но в то же время позволяет рынку держать баланс самостоятельно.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

По его словам, традиционные выплаты налогов в середине месяца заставляют компании продавать валюту, а это в свою очередь насыщает рынок и сдерживает рост курса.

«Несмотря на сложные внешние и внутренние условия, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических перегибов. Ключевые курсовые ориентиры остаются в пределах ожидаемых коридоров, а колебания доллара вокруг уровня 43 грн не несут признаков дестабилизации», — сообщил эксперт.

Что будет с курсом валют

По прогнозу Лесового, доллар на наличном рынке как в обменниках, так и в банках будет колебаться на уровне 42,50 — 43,50 грн, на межбанке — 42,75 — 43,25 грн. Евро в обменниках и банках, а также межбанке будет в пределах 50-52 грн.

По его словам, евро продолжает двигаться вслед за глобальными тенденциями. Ослабление доллара в мире связано с комплексом экономических, политических и геополитических факторов. Это состояние продолжается.

Лесной сообщил, что ключевые показатели в течение недели будут следующими:

  • ежедневный «шаг»: изменения в обменниках составят до 30 коп. в сутки.

  • разница: между курсом купли и продажи составит от 60 коп. до 1 грн. на долларе.

  • недельное отклонение: курс не изменится более чем на 1-1,5% от начальной цены понедельника.

Напомним, финансист Богдан Яремчик сообщил, что украинцы могут самостоятельно следить за колебаниями курса, чтобы выбрать самое выгодное время для покупки или продажи долларов и евро. Однако отмечает он, «идеального» дня для обменных операций не существует.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie