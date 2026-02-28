Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Банкир оценил, каким будет курс валют в Украине в марте. / © Reuters

В течение следующей недели — 2-8 марта — валютный рынок войдет в фазу контролируемого равновесия без резких курсовых скачков. Доллар будет держаться около 43 грн, а евро — более 51 грн.

Каков будет курс валют в первую неделю весны рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По словам банкира, первая декада марта будет характеризоваться снижением волатильности и входом рынка в фазу относительного баланса. Курсовые изменения будут без значительных амплитуд. Ажиотажного спроса, который мог бы подтолкнуть цены вверх, пока не наблюдается.

В частности, фактором стабильности является начало сезона налоговых выплат. Это заставляет бизнес активнее продавать выравнивающую спрос валютную выручку. Кроме того, завершение зимнего периода создает условия для возобновления деловой активности, а ожидаемая инфляция в марте будет умеренной.

Лесной отмечает, что цена евро в Украине будет зависеть как от мировых котировок пары доллар/евро, так и от внутреннего курса валюты. Именно поэтому ориентир для евро — около 51 грн. В то же время, фундаментальных оснований для глубокого обесценения американского доллара нет.

Основные показатели курса валют

Курсовые коридоры:

на межбанке и наличном рынке доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро — 50-52 грн.

Ежедневные изменения:

колебания составят от 0,05 до 0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

Разница купля/продажа:

в кассах и обменниках спред будет составлять до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Недельное отклонение:

средние колебания курса не превысят 1-1,5% от стартовых показателей недели.

Напомним, эксперты отмечают, что март для валютного рынка будет периодом «контролируемой волатильности» — курс «прыгать» часто, но незначительно. Сколько будет стоить доллар в обменниках в марте – читайте в материале ТСН.ua.