Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Банкир отмечает, что евро будет стабильнее доллара.

Елена Капник
Курсы валют. / © УНИАН

В Украине валютный рынок на следующей неделе, 23-29 марта, будет находиться в состоянии повышенной динамики. Впрочем, ситуация будет оставаться контролируемой. Режим «управляемой гибкости» позволит избежать резких скачков курса валют.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

По его словам, в течение недели определенную нервозность будут придавать ежедневные колебания курса. Впрочем, угрожающих сценариев или признаков кризиса нет. Рынок будет работать в рамках «управляемой гибкости», а главную роль в сдерживании резких скачков будет играть Нацбанк.

Тарас Лесовой объясняет, что на рынке сложились две тенденции. Во-первых, аграрии активно продают валюту перед началом посевной, а это помогает стабилизировать ситуацию. Во-вторых, сохраняется высокий спрос со стороны импортеров горючего, и именно эта активность задает темп рынка.

Что будет с курсами доллара и евро

Банкир прогнозирует, что в конце месяца сложится ситуация, что курс доллара в течение одного дня может заметно расти, так и снижаться. Впрочем, объяснил эксперт, это волатильность, а не системная нестабильность. Благодаря вмешательству НБУ дефицит валюты не будет толкать курс слишком резко.

«Важно не путать повышенную волатильность с системной нестабильностью. Ведь итоговый курс доллара в конце дня, вероятнее всего, будет оставаться более или менее сбалансированным. То есть рынок будет „штормить“, однако без признаков потери контроля», — подчеркнул банкир.

Евро в конце месяца будет более стабильным, чем доллар. Его курс сейчас больше зависит от международных площадок, где наблюдается тенденция к усилению доллара.

Тенденция недели по курсам валют:

  • наличный доллар будет держаться в пределах 44-44,5 грн, а евро — 50,5-52 грн;

  • дневные колебания: в обменниках курс может изменяться до 0,3 грн. в течение дня;

  • разница между покупкой и продажей: в банках спред на доллар составит до 0,6 грн., на евро — до 1 грн.

В общем, говорит Тарас Лесовой, валютный рынок будет оставаться в движении, но без резких срывов или катаклизмов благодаря действиям регулятора.

Курс доллара в Украине

Валютный рынок Украины в марте 2026 года вошел в фазу повышенной турбулентности. В результате курс доллара бьет рекорды. Экономист Алексей Кущ считает, что в ближайшей перспективе гривна может оставаться в диапазоне 45 грн за доллар. После этого возможно дальнейшее движение.

Хотя курс валют в Украине стремительно идет вверх, экономист Олег Пендзин уверен, что поводов для панического выхода из гривневых инструментов нет. По его словам, математика на стороне национальной валюты.

