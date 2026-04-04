Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют.

В течение следующей недели, 6-12 апреля, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться прогнозируемой благодаря действиям Нацбанка. В то же время, существует пасхальный фактор, благодаря которому возможно кратковременное снижение курса покупки доллара.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина» .

Эксперт отмечает, что главным триггером для рынка стала ситуация с нефтью на Ближнем Востоке. Как следствие, в Украине стремительно подорожало горючее. Энерготрейдерам понадобилось больше валюты для закупок, а бизнес и население начали скупать доллар для сбережения средств. Чтобы удержать баланс НБУ пришлось существенно увеличить объемы интервенций.

По словам эксперта, важный фактор для валютного рынка – приближение Пасхи. Ведь перед праздниками украинцы продают часть долларовых сбережений, чтобы покрыть расходы. Впрочем, этот эффект будет кратким.

«Речь идет о частичном несколькодневном выравнивании рынка или даже о временном преобладании предложения. Обменники, скорее всего, этим воспользуются и выставят курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса межбанка. Курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5–43,75 грн. Но не стоит воспринимать это как признак нового тренда», - подчеркнул Лесовой.

Что будет с курсом валюты 6-12 апреля

Допустимые коридоры:

на межбанке: 43,7-44,25 грн за доллар и 49,5-52 грн за евро,

наличный рынок: 43,5–44,5 грн за доллар и 50,5–52 грн за евро.

Разница между покупкой и продажей :

в банках: до 0,5-0,6 грн. за доллар и до 0,8-1 грн. за евро.

в обменниках: до 0,6-1 грн. за доллар и до 1-1,3 грн. за евро.

Банкир отмечает, что средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара может взлететь до 50 грн . Ситуация на валютном рынке Украины будет напрямую зависеть от того, получит ли наше государство критически важное финансирование от европейских партнеров.