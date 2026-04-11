Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

В Украине на следующей неделе, 13-19 апреля, не ожидается резких изменений курса доллара. Экономика уже адаптировалась к повышению цен на горючее, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

Сейчас на наличном рынке Украины сохраняется спокойная ситуация: дефицита валюты нет, а разница между курсами межбанка и наличного сегмента будет оставаться минимальной. Что важно — Нацбанк в дальнейшем сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке.

«Весной спрос на валюту традиционно ниже, чем в конце года, когда население получает бонусы, годовые премии и другие дополнительные выплаты», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, объяснил эксперт, курс евро может демонстрировать большую волатильность из-за зависимости от глобальной пары доллар/евро. Для Украины это означает, что главные курсовые изменения могут происходить именно через евро. В частности, снижение курса евро к доллару на 0,02 теоретически может удешевить евро на украинском рынке примерно на 0,85–0,90 грн.

«Ближайшая неделя, вероятнее всего, будет в пределах достаточно понятного коридора: около 44 грн за доллар и 51 грн за евро. Главным фактором стабильности будет оставаться не внешний фон как таковой, а способность НБУ и дальше сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке», — отметил банкир.

Прогноз по курсу валют

Доллар будет находиться:

на межбанке в пределах 43,5-44,25 грн;

на наличном рынке в пределах 43,5-44,5.

Евро будет колебаться:

на межбанке в диапазоне 49,5-52;

в наличном сегменте — и 50,5-52 грн.

Ежедневные курсовые изменения ожидаются незначительными: до 0,05–0,15 грн. на межбанке и до 0,1–0,3 грн. в розничном сегменте. Общие недельные отклонения не превысят 1–1,5%.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля. После выходных гривна ослабит свои позиции по евро, выросшему на 11 коп. Тем временем американский доллар подешевел на 1 коп.