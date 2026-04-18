Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Reuters

Реклама

На следующей неделе, 20-27 апреля, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться прогнозируемой и достаточно комфортной. Пока не наблюдается триггеров для резких скачков курса.

Каким будет курс валют на следующей неделе, рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК.Украина.

"Последняя декада апреля не создает предпосылок для резких изменений на валютном рынке. Нынешняя ситуация свидетельствует, что в ближайшую неделю курсовые показатели вряд ли испытывают головокружительные колебания, а рынок в целом будет сохранять достаточно комфортное и предполагаемое состояние", - считает эксперт.

Реклама

Валютный рынок Украины - тенденции

По прогнозу специалиста, благодаря режиму "управляемой гибкости" от НБУ, курс доллара будет избегать резких перекосов. В течение недели ожидается спокойное движение без хаотических колебаний. Средние недельные отклонения составят менее 1-1,5% от начального курса.

В то же время, относительно евро, то его курс формируется преимущественно под влиянием мировых торгов в паре евро/доллар, а также через пару гривна/доллар. Именно поэтому, прогнозирует Лесовой, курс евро на валютном рынке Украины остается менее предсказуемым из-за международных событий.

"Именно поэтому любые международные события напрямую отражаются на стоимости евровалюты в Украине", - объясняет банкир.

Курсы евро и доллара в Украине – прогноз

По словам Тараса Лесового, при условии сохранения статус-кво как в Украине, так и в мире, на следующей неделе валютный рынок не претерпит существенных изменений.

Реклама

Стоимость доллара:

ожидается в пределах 43,5–44,25 грн.

Стоимость евро:

будет в диапазоне 49,5-52 грн.

Разница между покупкой и продажей:

на межбанке – не превысит 0,15-0,2 грн.

в банках и обменниках – до 0,6-1 грн для доллара и до 1-1,3 грн для евро.

Напомним, финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что украинцы отказываются от доллара. По его словам, март 2026-го стал исторически знаковым из-за нетипичного поведения — впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил интерес к американскому доллару.