Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Associated Press

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В начале октября одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины может стать динамика пары евро-доллар. Колебания могут усилиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, роста цен на нефть и решения ведущих центральных банков.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

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Ситуация на валютном рынке

По словам эксперта, курс евро в Украине зависит от двух основных факторов — стоимости доллара в гривне и соотношения евро к доллару на мировом рынке. Поэтому даже при стабильном курсе доллара евро может заметно изменяться в цене.

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В то же время, во время геополитических потрясений доллар традиционно остается одним из защитных активов. На валютный рынок также могут оказывать влияние высокие цены на энергоносители. Украина импортирует значительные объемы горючего, поэтому длительное удорожание нефти постепенно может увеличить спрос импортеров на валюту. Впрочем, этот эффект не будет мгновенным.

Лесной отметил, что на следующей неделе НБУ продолжит компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций. Их еженедельный объем может оставаться на уровне 900 млн — 1 млрд долларов, что должно помочь сохранить текущее курсовое равновесие.

По словам банкира, поведение украинцев на валютном рынке также изменилось по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Даже на фоне сложных новостей люди не всегда сразу начинают скупать валюту.

Эксперт отмечает, что физического дефицита валюты на рынке нет, а спреды и курс продаж сдерживают эмоциональный спрос. Кроме того, у украинцев есть альтернативы для сохранения гривневых сбережений — срочные депозиты и государственные облигации.

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Курс доллара и евро на следующей неделе

По базовому прогнозу, в конце сентября и начале октября доллар будет стоить около 44,5-45 гривен. Для евро ожидается более широкий диапазон — 51–52,5 гривны.

В то же время, даже при относительно стабильной ситуации на украинском валютном рынке курс евро может быстро меняться из-за колебаний пары доллар/евро на мировом рынке.

На курс доллара в Украине будут влиять политика НБУ, соотношение спроса и предложения и объемы валютных интервенций. Для евро дополнительным фактором остается ситуация на глобальном валютном рынке, потому его курс предсказать сложнее.

Напомним, эксперты считают, что в октябре 2026-го может возникнуть вопрос о постепенном выходе из гривневых инвестиционных инструментов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует рассмотреть накопление в валюте не как способ заработка, а, прежде всего, как защиту сбережений от возможного обесценения. В то же время, он считает, что спешить с продажей долларов и евро пока не стоит.

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