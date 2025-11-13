Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

В течение следующей недели (17-23 ноября) в Украине курс доллара на наличном рынке будет находиться в пределах 41,8-42 грн.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, объемы интервенций НБУ пока не превышают $600–800 млн в неделю. Это свидетельствует об умеренном спросе. Например, в декабре прошлого года Нацбанк потратил $5,3 млрд — в полтора раза больше обычного уровня. В этом году, по словам Лесового, рынок выглядит более спокойным, а это значит, что доверие к гривне выше.

Основные показатели валютного рынка 17-23 ноября будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1–0,15 грн;

По его словам, на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет оставаться более или менее контролируемой и неугрожающей.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой сообщал, стоит ли покупать валюту. По его словам, в течение ноября валютный рынок может оставаться напряженным. Он подчеркнул, что осенью спрос на доллар традиционно растет из-за активности импортеров. Сейчас он немного больше объема предложения – на 10–15%. Впрочем, считает банкир, Нацбанк продолжит проводить валютные интервенции, чтобы сбалансировать ситуацию.