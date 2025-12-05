- Дата публикации
Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз банкира
На следующей неделе курсовые изменения не будут носить угрожающий характер.
В течение следующей недели (8-14 декабря) коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается. Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.
Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии " 24 Канала ".
По словам банкира, на курсовые показатели будет давить мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны в Украине. Будут влиять на валютный рынок и внутриполитические процессы. В частности последние скандалы и события на фронте.
"Во время войны роль Нацбанка является главной, у которой сейчас достаточно возможностей для удержания валютного рынка от любых катаклизмов", - подчеркнул банкир.
В частности, это монетарная политика, направленная на поддержку гривны, реализация режима управляемой гибкости и активное развитие гривневых депозитов.
"Следовательно следует ожидать, что на следующей неделе курсовые изменения не будут носить угрожающий характер. Все колебания будут в пределах "системы" валютных изменений режима "управляемой гибкости"", - оценил Тарас Лесовой.
Общая характеристика рынка
Коридоры валютных колебаний :
межбанк: 42,2 – 42,6 грн за доллар и 48 – 49,75 грн за евро;
наличный рынок: и 42,3 – 42,8 грн. за доллар и 48 – 49,75 грн. за евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка:
0,1 – 0,15 грн.
Текущие (ежедневные) курсовые колебания :
межбанк – до 0,05 – 0,15 грн,
комбанки – до 0,1 – 0,2 грн,
обменные пункты – до 0,3 грн.
Разница между курсами купли и продажи :
межбанк – до 0,15 грн. за 1 доллар, до 0,2 грн. за 1 евро;
коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 грн на 1 доллар, до 0,8 – 1 грн на 1 евро,
обменные пункты – до 0,6 – 1 грн. на 1 доллар, до 1 – 1,3 грн. на 1 евро.
Напомним, Верховная Рада 3 декабря в целом похвалила законопроект «О государственном бюджете на 2026 год» . Впервые с 2023 года в бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение социальных стандартов. В частности, общий прожиточный минимум повысится с 2920 грн до 3209 грн, а минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн.