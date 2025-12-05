Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Курсы валют. / © Getty Images

В течение следующей недели (8-14 декабря) коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается. Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии " 24 Канала ".

По словам банкира, на курсовые показатели будет давить мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны в Украине. Будут влиять на валютный рынок и внутриполитические процессы. В частности последние скандалы и события на фронте.

"Во время войны роль Нацбанка является главной, у которой сейчас достаточно возможностей для удержания валютного рынка от любых катаклизмов", - подчеркнул банкир.

В частности, это монетарная политика, направленная на поддержку гривны, реализация режима управляемой гибкости и активное развитие гривневых депозитов.

"Следовательно следует ожидать, что на следующей неделе курсовые изменения не будут носить угрожающий характер. Все колебания будут в пределах "системы" валютных изменений режима "управляемой гибкости"", - оценил Тарас Лесовой.

Общая характеристика рынка

Коридоры валютных колебаний :

межбанк: 42,2 – 42,6 грн за доллар и 48 – 49,75 грн за евро;

наличный рынок: и 42,3 – 42,8 грн. за доллар и 48 – 49,75 грн. за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка:

0,1 – 0,15 грн.

Текущие (ежедневные) курсовые колебания :

межбанк – до 0,05 – 0,15 грн,

комбанки – до 0,1 – 0,2 грн,

обменные пункты – до 0,3 грн.

Разница между курсами купли и продажи :

межбанк – до 0,15 грн. за 1 доллар, до 0,2 грн. за 1 евро;

коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 грн на 1 доллар, до 0,8 – 1 грн на 1 евро,

обменные пункты – до 0,6 – 1 грн. на 1 доллар, до 1 – 1,3 грн. на 1 евро.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря в целом похвалила законопроект «О государственном бюджете на 2026 год» . Впервые с 2023 года в бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение социальных стандартов. В частности, общий прожиточный минимум повысится с 2920 грн до 3209 грн, а минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн.

