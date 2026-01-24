Что будет с курсом доллара в конце января - прогноз

Валюта / © pixabay.com

Реклама

Валютный рынок Украины в конце января ожидается стабильным, а спрос на валюту постепенно будет уменьшаться, что может привести к незначительному снижению курсов доллара и евро.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина».

«В конце января спрос на валюту постепенно выровняется и в определенные дни он будет почти равен предложению, что позволит НБУ сократить объем интервенций на межбанковском рынке», — отметил банкир.

Реклама

Он добавил, что инфляция остается умеренной. «Прогноз на январь также не предусматривает существенного ускорения инфляции, что важно для валютных ожиданий», — подчеркнул Лесовой.

В течение 26 января — 1 февраля на международном рынке не ожидается резких колебаний курса пары евро-доллар при отсутствии изменений на мировых рынках. Прогноз по этому соотношению составляет 1,155-1,17 доллара за одно евро.

На наличном рынке, по словам эксперта, единственным фактором, который может вызвать краткосрочные колебания, остается война.

В целом, по прогнозам Лесового, наличный курс доллара может снизиться до 42,50-43,50 гривен, а евро — до 49,00-50,5 гривен. Разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах коммерческих банков ожидается на уровне 0,5-0,6 гривен, а в обменниках — 0,6-1 гривны. Для евро эти показатели могут составить 0,8-1 гривна и 1-1,3 гривны соответственно.

Реклама

На межбанковском рынке допустимые коридоры значений прогнозируются в пределах 42,75-43,25 гривен для доллара и 49,00-50,5 гривен для евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что НБУ установил официальный курс валют на выходные.