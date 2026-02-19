Что будет с курсом доллара в марте 2026-го: прогноз банкира

Курсы валют / © unsplash.com

На валютном рынке Украины в марте изменения курса будут формироваться под влиянием нескольких сильных факторов. Поэтому первый месяц весны для валютного рынка будет активным и непростым.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

По его словам, при условии соблюдения режима «управляемой гибкости» Нацбанк и дальше будет оставаться главным стабилизатором рынка.

«Это позволяет ожидать, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5–43,7 грн, а евро — 50,5–52 грн, и самое важное — без системных перекосов», — сообщил Лесовой.

Банкир объяснил: ключевой фактор, влияющий на курсовые изменения — ограничение электроснабжения, рост себестоимости, инфляционные ожидания бизнеса, а также дисбаланс внешней торговли. Кроме того, резкий рост импорта, падение экспорта также усиливают давление на валютный рынок.

Лесовой подчеркнул, что пересмотр макропрогнозов, рост ВВП до 1,8% и инфляция 7,5% свидетельствуют, что гривна нуждается в усиленной защите.

«Именно поэтому мы прогнозируем, что на следующем заседании монетарного комитета НБУ, которое запланировано на 19 марта, регулятор может сохранить учетную ставку на уровне 15%, что станет вполне логичным и взвешенным решением», — добавил Лесовой.

Напомним, ранее эксперты объяснили, стоит ли скупать доллары. Экономист Олег Пендзин призывает обращать внимание на уровень инфляции. Поскольку цены в январе росли медленно (0,7% против 0,8% в декабре), для регулятора нет смысла искусственно укреплять гривну.

В то же время эксперт Андрей Забловский считает, что курс доллара на межбанке будет оставаться в пределах 43–43,3 грн. Повыситься дальше ему не позволит НБУ. В то же время наличный рынок традиционно будет дороже межбанка на 20–30 коп.