Что будет с курсом доллара в ноябре: прогноз банкира

Доллар будет дорожать / © pexels.com

В октябре курс доллара в Украине начал активно расти. В ноябре американская валюта, скорее всего, продолжит дорожать.

Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

В течение всего ноября валютный рынок в Украине может оставаться напряженным, считает Лесовой. Прежде всего, на курсы валют влияет формирование госбюджета на 2026 год, где заложен ориентировочный курс доллара на уровне 45,7 гривны. Кроме того, немаловажную роль играют объемы международной помощи на 2026 год.

На ожидания курса будет влиять и инфляция. В сентябре потребительские цены выросли в среднем на 0,3%, а по итогам октября банкир прогнозирует прирост на 0,5-0,7%.

Еще один важный фактор — война и проблемы в энергетике. Вражеские удары по энергетической инфраструктуре создают дополнительные риски для бизнеса и экономики, что влияет на валютный рынок, пояснил эксперт.

В ноябре-декабре ожидается умеренный рост доллара и евро. По прогнозам Тараса Лесового, американская валюта будет колебаться от 41,8 до 42,5 гривны, а европейская — от 48,5 до 50 гривен.

«Вероятны небольшие колебания, но резких не будет. Периоды роста будут меняться затишьем», — отметил он.

Гражданам не стоит поддаваться паническим настроениям и скупать валюту. По словам банкира, лучшая стратегия сейчас действовать взвешенно и не поддаваться эмоциям.

«Самый лучший подход сейчас — спокойно планировать затраты и избегать эмоциональных действий», — подытожил Лесовой.

