Что будет с курсом доллара в ноябре: прогноз банкира

Курсы валют в Украине. / © УНИАН

В ноябре на ситуацию на валютном рынке Украины будут влиять несколько взаимосвязанных факторов, направляющих вектор потенциальных изменений. Курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривны.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН".

По его словам, самый главный – энергетический фактор, от которого может зависеть не только экономика. Лесной объясняет, что проблемы в энергетике - "это отчасти маховик инфляции", ведь рост цен по объективным причинам всегда происходит по всему фронту потребительских цен.

Также на валютный курс влияет и уровень публичных настроений. Кроме того, в конце осени традиционно растет спрос на валюту. Именно на этом обменники могут сыграть, расширяя спрэд в сторону курса продаж.

Впрочем, отмечает эксперт, действующий режим "управляемой гибкости" валютного курса Нацбанка сглаживает все всплески спроса и гарантирует почти умеренные текущие изменения и минимальные текущие колебания на межбанке.

Лесной считает, что коридоры валютных изменений останутся сравнимыми с предыдущей неделей: курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 грн, а евро не выйдет за 50 грн.

Основные показатели валютного рынка будут следующими:

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,05-0,15 грн, в комбанках – до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1–0,15 грн.

"Таким образом, несмотря на страхи и испытания, общая ситуация на валютном рынке будет почти полностью зависеть от своевременных и эффективных действий Нацбанка, стратегия которого будет направлена на преодоление вызовов и установление равновесия между спросом и предложением", - подчеркнул банкир.

Напомним, по данным Нацбанка, в Украине наблюдается повышенный спрос на наличные деньги. На 1 октября 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 890,1 млрд гривен.