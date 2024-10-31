Что будет с курсом доллара в ноябре: прогноз от банкира

На валютном рынке в ноябре сохранится относительно спокойная обстановка. Валютные интервенции НБУ сделают невозможным ажиотаж или панику. Но текущие коридоры допустимых колебаний курса валют несколько сместятся вверх.

Об этом банкир Тарас Лесовый рассказал в комментарии "РБК-Украина".

По словам банкира, следует ожидать смещения коридоров на межбанке до 41,2-41,8 грн/долл. и 45,3-47,3 грн/евро, а на наличном рынке – до 41,3-42 грн/долл. и 45,5-47,8 грн/евро.

"То есть действие режима "управляемой гибкости" отменено не будет: нас ожидают частые разнонаправленные изменения курсов, однако эти изменения не будут чрезмерно сенсационными и будут происходить, как раньше, согласно системе валютных изменений, образованных/сформированных именно в результате действия "управляемой гибкости", – рассказал Лесовый.

Он высказал предположение, основанное на анализе предыдущих месяцев. Так, реальный коридор колебания курса доллара будет на уровне 41,5-41,9 грн.

"То есть курс доллара может максимально приблизиться к отметке в 42 гривны, то есть к цифре макропрогноза на конец года", – отметил банкир.

Он добавил, что таким образом, в конце ноября может быть окончательно сформирован итоговый курс доллара 2024 года.

В то же время невозможно учесть все факторы, которые могут ослабить или усилить гривну. Пока нет ответов на ряд важных вопросов: объем макрофина на 2025 год, заложенный в бюджет средневзвешенный курс доллара, последствия зимы (энергетические, военные, экономические).

"Таким образом, на валютном рынке приближается развязка года, однако пока отсутствуют предпосылки для каких-то стремительных валютных изменений или каких-либо непредсказуемых катаклизмов", – резюмировал Лесовый.

Напомним, ранее аналитик Андрей Шевчишин дал свой прогноз, каким будет курс доллара до конца года и к чему готовиться украинцам.

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