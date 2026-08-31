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Что будет с курсом доллара в первую неделю сентября – прогноз банкира
В начале осени украинцы могут острее реагировать на негативные новости. Если такие сообщения будут сопровождаться удорожанием товаров или временным дефицитом, часть граждан может традиционно искать защиту в валюте.
Украинцам не следует ожидать резкой девальвации гривны в начале сентября.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об этом в комментарии УНИАН.
По его словам, в ближайшие недели на валютный рынок будут одновременно оказывать давление ряд факторов, среди которых - военные риски, состояние внешней торговли и спрос импортеров на валюту.
Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 6 сентября будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн на межбанковском рынке и 44,6–45,2 грн на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнах будут стоить 4460-4520 гривен, а 1000 долларов в гривнах станут украинцам в 44600-45200 гривен.
Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников сообщил, что Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, чтобы отчасти решить проблему с нехваткой финансовых ресурсов. А откатить официальный курс назад, к показателю конца августа, уже будет труднее. Потому украинцам советуют не откладывать покупку американской валюты, поскольку ее удешевление не предполагается.