Что будет с курсом доллара в первую неделю сентября – прогноз банкира

Гривны / © pexels.com

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Украинцам не следует ожидать резкой девальвации гривны в начале сентября.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об этом в комментарии УНИАН.

По его словам, в ближайшие недели на валютный рынок будут одновременно оказывать давление ряд факторов, среди которых - военные риски, состояние внешней торговли и спрос импортеров на валюту.



Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 6 сентября будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн на межбанковском рынке и 44,6–45,2 грн на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнах будут стоить 4460-4520 гривен, а 1000 долларов в гривнах станут украинцам в 44600-45200 гривен.

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Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников сообщил, что Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, чтобы отчасти решить проблему с нехваткой финансовых ресурсов. А откатить официальный курс назад, к показателю конца августа, уже будет труднее. Потому украинцам советуют не откладывать покупку американской валюты, поскольку ее удешевление не предполагается.

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