Что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе – прогноз банкира

В Украине курс валют на следующей неделе будет переменчивым, но значительных колебаний ждать не стоит.

Такое мнение высказал банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, активность НБУ (в частности, объемы валютных интервенций) будет зависеть, прежде всего, от текущего уровня спроса, но по всем признакам существенного разрыва между спросом и предложением не произойдет. В то же время, вполне возможно, что сократится давление экспортеров на межбанк, что приведет к сокращению спроса на валюту.

"Следовательно общая картина рынка будет ожидаемой и похожей на несколько предыдущих недель", – говорит эксперт.

Лесовой прогнозирует, что курс доллара может расти или снижаться несколько дней подряд, однако после таких изменений следует ожидать обратное курсовое движение, естественное в условиях свободного курсообразования на межбанке под наблюдением регулятора.

"Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро. Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах. Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро", — объясняет банкир.

Напомним, в Украине хотят ввести ограничения на карточные переводы для клиентов банков.

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