Что будет с курсом доллара в Украине в 2023 году: мнение экономиста

В Украине курс доллара в 2023 году будет стабильным, поскольку Запад еще, по меньшей мере, год не будет снижать объемы финансовой помощи.

Такое мнение высказал экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко в интервью ТСН.ua.

"Курс доллара у нас стабилен на рынке, и на наличном, потому что нам помогают. Нам вливают серьезные суммы финансовой помощи, кредитной помощи, за счет этого курс держится на достаточно стабильном уровне", — отметил экономист.

Как объяснил Геращенко, ключевые факторы влияния на курс – политические:

"Как это работает? Нам нужна валюта для того, чтобы оплатить весь импорт, который сюда идет — топливо, газ, потребительские товары и прочее. И мы этого покупаем гораздо больше, чем продаем за границу, потому что экономика во время войны не работает так, как должна была. Соответственно, у нас есть большой дефицит, который закрывается финансовой помощью и позволяет иметь курс на достаточно стабильном уровне, но финансовая помощь — это политика, а страны должны прийти к консенсусу — например, давайте мы выделим Украине от Евросоюза 18 миллиардов. А кто-то говорит – а давайте не будем выделять. Они месяц этот вопрос могут мусолить, и за счет этого курс будет колебаться. Соответственно, курс начинает расти, потому что спрос на валюту вырос, а предложения нет".

Однако эксперт убежден, что "если нас продолжат поддерживать в 2023 году, то в финансовой сфере проблем не будет".

На вопрос, может ли Запад "устать" от Украины и снизить объемы помощи, Геращенко ответил:

"Они действительно могут устать. Если представить себя поляком, немцем, американцем, достаточно сложно тебе объяснить, почему это должны быть потрачены средства не на твоего ребенка, не на дорогу, которая идет возле твоего дома, а эти средства должны уйти в Украину. Эта усталость может наступить Я думаю, у нас есть еще 2023 год, когда у нас не будет больших проблем, а в 2024 году начинаются предвыборные баталии, и вопрос финансовой помощи Украине конечно также там будет стоять. Но я думаю, что год у нас еще есть".

Ранее консенсус-группа Focus Economics спрогнозировала, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет находиться на уровне 40,20–40,40 грн за доллар. При наихудшем сценарии курс доллара может достигнуть 51 грн.

Напомним, что Нацбанк Украины от 21 июля 2022 зафиксировал официальный курс на уровне 36,57 грн за доллар.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев прогнозирует, что фиксированный курс доллара в Украине до конца года вряд ли изменится.

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