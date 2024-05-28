Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы: финансисты предоставили прогноз

Официальный курс гривны, от 20 мая снижающийся, является естественной его коррекцией в сторону равновесия.

Об этом РБК-Украина эксперты и участники финансового рынка заявили 28 мая.

По словам специалистов, в Украине будет продолжаться тренд по обесцениванию гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

"Это позволит сохранять привлекательность гривневых активов для населения и бизнеса и не будет подогревать девальвационные настроения", – объяснил руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, гривна "медленно перебралась в новый курсовый диапазон – 40-41 за доллар".

"Именно в этом коридоре в ближайшее время будут проходить курсовые колебания", – прогнозирует Шевчишин.

Финансовые эксперты также говорят о дальнейшей девальвации гривны, однако под контролем Нацбанка.

По состоянию на 28 мая официальный курс гривны достиг 40,3 доллара.

Напомним, курс валют на среду, 29 мая, установлен на уровне 40,39 гривны.

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