Что будет с курсом доллара в январе 2026-го: прогноз банкира

Курсы валют в Украине. / © Государственная фискальная служба Украины

Реклама

В январе 2026 курс доллара в Украине не будет отмечаться резкими изменениями. НБУ будет контролировать ситуацию на валютном рынке. Хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН" .

По его словам, ключевые факторы, которые будут влиять на курс валют вполне предсказуемы, а режим "управляемой гибкости" продолжит действовать. Именно эти шаги обеспечат рынку стабильность без резких скачков, с контролируемыми границами колебаний и прогнозируемыми реакциями со стороны регулятора.

Реклама

"На самом деле в январе мы увидим только начало периода, когда спрос и предложение постепенно выравниваются. Пик обычно приходится на конец месяца – начало февраля. Но уже в первой половине января ожидается определенное снижение курсового давления", – подчеркнул банкир.

Главным фактором неопределенности остается интенсивность боевых действий, последствия вражеских атак на объекты инфраструктуры и ритмичность финансовой поддержки международных партнеров в 2026 году.

"При действующих условиях вероятный коридор для официального курса составляет 42,2-42,8 грн. Это приемлемый диапазон, который не создает дополнительных рисков и опасений", - подытожил эксперт.

Напомним, несмотря на опасения, декабрь не принес украинцам доллара по 43 грн . Благодаря решительным действиям Нацбанка и масштабной финансовой поддержке от ЕС валютный рынок входит в 2026 год в относительно стабильном состоянии. Один из ключевых факторов, «спасших» национальную валюту в конце года, это интервенции НБУ.

Реклама