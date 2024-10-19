Что будет с курсом валют на следующей неделе – прогноз банкира

На следующей неделе, как и в течение нескольких месяцев, рынку будет свойственна разновекторность.

На валютном рынке в октябре условия достаточно "теплые". Курсовые показатели незначительно и едва заметно двигаются вверх.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал глава департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, на следующей неделе, как и в течение нескольких месяцев, валютному рынку будет свойственна разновекторность. Курсы то растут, то снижаются.

"Кроме того, Нацбанк прилагает усилия, чтобы участники рынка чувствовали себя в меру уютно: внезапные и сногсшибательные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания происходят согласно системе, присущей режиму "управляемой гибкости", то есть в ежедневном измерении они мизерны", — сказал он.

"Напомню, что средневзвешенный курс в следующем году будет на уровне 45 грн/доллар. Однако, на мой взгляд, сейчас спрос не пересекает предел допустимого. Он не так, чтобы с ним нельзя было справиться умеренными валютными интервенциями. Именно поэтому ожидается, что на следующей неделе ситуация будет копировать предыдущую неделю", — сказал банкир.

По его прогнозу, на следующей неделе коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47,5 грн /евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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