Что будет с курсом валют на следующей неделе: сколько будут стоить доллар и евро – прогноз банкира

В Украине на следующей неделе, 6-12 мая, курс валют будет достаточно стабильным и прогнозируемым.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал банкир Тарас Лесовой.

Прогноз курса

Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественны и останутся на прежнем уровне: соответственно 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн. Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

Как отметил Лесовой, главным фактором для рынка будет соотношение спроса и предложения и определенная тенденциозность их соотношения: чем больше будет разрыв, тем заметнее будет участие Нацбанка в процессе установления равновесия.

"Несмотря на то, что в проекции недели основные показатели рынка выглядят более-менее статично, но это лишь подчеркивает одно из правил – после снижения сразу наступает период роста и наоборот, то есть курсовые показатели могут возвращаться к начальным. К тому же валютные курсы не рухнут в пропасти, как и не прыгнут выше облаков", — подчеркнул банкир.

Лесовой напомнил, что после завершения эпопеи с макрофинансовой помощью от США все точки над и расставлены: в этом году Украина должна получить мощный пакет международных вливаний и, скорее всего, их объем будет соответствовать ожиданиям и потребностям, прописанным в государственном бюджете, а это более 37 млрд долларов.

По словам банкира, кроме макрофина и стратегии регулятора в течение недели на рынок могут влиять и военные обстоятельства, в том числе убытки энергетической системе страны.

Хоть это и косвенный фактор, но все же может актуализироваться в любой момент, ведь он давит, прежде всего, на настроения граждан – спрос на валюту на наличном рынке может расти, что заставит регулятора принять оперативные меры для установления баланса между спросом и предложением.

Напомним, Нацбанк спрогнозировал стоимость коммуналки в Украине.

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