Что будет с курсом валют в 2025 году: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам

Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке в 2025 году будет оставаться стабильной и прогнозируемой.

Об этом в интервью "NV Бизнес" заявил член Совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, регулятор не ставит перед собой конкретных целей по курсу валют, но имеет все необходимые инструменты, ресурсы и опыт, чтобы поддерживать его стабильность.

"Можно ожидать, что в 2025 году курсовые колебания будут умеренными... Инфляция прогнозируемо начнет уменьшаться с середины года и составит до конца чуть более 8%", — пояснил Фурман.

Он отметил, что Нацбанк будет продолжать работать над обеспечением стабильности рынка и выполнять свои ключевые задачи по контролю за инфляцией и макроэкономическим равновесием.

Напомним, в Украине могут отменить лимит в 150 000 грн на карточные переводы уже через два месяца. Однако это возможно только при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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