Что будет с курсом валют в Украине в течение следующей недели: прогноз банкира

На следующей неделе, 18-24 мая, в Украине валютный рынок будет оставаться под влиянием инфляции, цен на топливо, международной помощи и ситуации на фронте. В то же время политика Нацбанка поможет избежать резких скачков доллара и евро.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Эксперт отмечает, что НБУ продолжает действовать в режиме управляемой гибкости и остается главным игроком. Это означает, что регулятор не замораживает курс, а делает его изменения постепенными и понятными.

Пока спрос на валюту (преимущественно от импортеров топлива) превышает предложение на 10-15%. В свою очередь, Национальный банк готов тратить до 800-850 млн долларов в неделю, чтобы сдерживать потребность и избегать резких скачков иностранной валюты.

По словам Лесового, участие НБУ успокаивает и наличный рынок — у банков и обменников не будет причин для резкой смены ценников. Так, за неделю ежедневные колебания в обменниках не будут превышать 30 копеек, а общее отклонение за неделю составит лишь 1-1,5%.

Курсы евро и доллара в Украине — прогноз

В течение следующей недели доллар ожидается в коридоре 43,75-44,35 грн. Впрочем, диапазон по отношению к евро из-за колебаний на мировых рынках будет шире — 50,5-52,5 грн.

Основные характеристики рынка:

ежедневные изменения : курс может колебаться в пределах 10–30 коп.;

разница между покупкой и продажей в кассах банков:

для доллара — до 60 копеек,

для евро — до 1 грн.

Как сообщалось, экономисты рассказали, в чем лучше хранить сбережения. Заметим, одни советуют максимально использовать высокую доходность гривневых инструментов, другие настаивают на создании «валютного страхового фонда».

