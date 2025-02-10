Что будет с пенсией, если банк обанкротится: эксперты ответили

Все государственные выплаты, в том числе пенсии и стипендии украинцев, сохраняются даже если банк обанкротится.

Об этом рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Там подчеркнули, что гарантируют возврат средств на социальных счетах, ведь они открываются физическим лицам для получения пенсий и выплат от Пенсионного фонда.

На социальных счетах также содержатся стипендии для молодежи, пособие по рождению ребенка, выплаты по уходу за ребенком, а также другие государственные социальные выплаты.

"Средства на социальных счетах, на которые поступают выплаты гражданам от государства, защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц", – говорится в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечивает факт возврата средств на социальных счетах в случае банкротства банка", – говорится в сообщении.

Фонд возмещает деньги в размере вклада с процентами, но только в пределах предельной суммы. военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере. Через три месяца после его отмены или прекращения вкладчики будут получать максимум 600 тысяч. грн вне зависимости от количества вкладов в банке.

"Если вы получаете пенсию, стипендию или любую другую помощь на банковскую карту, эти деньги защищены Фондом гарантирования вкладов так же, как сбережения на депозите. Если банк попадает в затруднительную ситуацию, Фонд обязуется вернуть вкладчикам их деньги", — резюмировали в ФГВФЛ.

Впрочем, отметили там, на возврат денег смогут рассчитывать только те, кто получает выплаты через банки-члены Фонда. Их полный список находится по ссылке.

Напомним, в Украине весной должны снова осуществить индексацию пенсий с учетом инфляции и роста зарплат. Размер повышения пенсий может составить 10%.

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