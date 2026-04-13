Что будет с пенсией, если ее оформить позже

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 29) предусмотрено повышение размера пенсии лицам, которые получили право на пенсию по возрасту, но изъявили желание работать и получать пенсию с более позднего возраста.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсия по возрасту в этом случае назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту, исчисленному в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, на такой процент:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется. Женщинам, родившимся в период до 31 декабря 1961 года, после выхода на пенсию устанавливается повышение размера пенсии, исчисленного в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, в размере 2,5 процента за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная от 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при наявности медицинского заключения.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет придется ждать до апреля 2027 года.