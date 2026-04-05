Что будет с пенсиями без финансирования Украины — прогноз эксперта

Украина надеется на финансирование

Государство вряд ли откажется от выплат пенсий, даже если международная помощь будет существенно задерживаться.

Об этом в эфире Новости.LIVE «Мир на изломе» сказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Невыплата пенсий стала бы экономически самоубийственным шагом, поскольку это привело бы к резкому падению внутреннего спроса — подразумеваются средства, которые тратят пенсионеры на свои нужды», — отметил он.

По его мнению, запуск печатного станка Национального банка спасет систему от сиюминутной остановки, но ценой масштабной девальвации. Инфляционный шок радикально сменит ценники на базовые товары.

«Вообще надо готовиться: когда магазин был „все по 10“, а сейчас будет „все по 100“. Яйца по 100, гречка по 100, топливо на заправках по 100», — добавил он.

Напомним, Украина имеет просроченные обязательства перед ЕС, в том числе 11 законопроектов, принятие которых позволит получить около 4 млрд евро помощи. Эти средства могут стать спасительным кругом для государственного бюджета на фоне блокирования основного транша в 90 млрд евро, однако их получение зависит от способности народных избранников преодолеть внутренний кризис и политический популизм.

Украина пытается принять пакет налоговых изменений, чтобы разморозить транш МВФ и получить внешнюю финансовую помощь. Без этих ресурсов государство рискует оказаться в ситуации, когда у них нет средств для выполнения базовых социальных обязательств — выплат пенсий и зарплат бюджетникам.