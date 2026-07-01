Что будет с соцпомощью: Германия готовит изменения для украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии

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Правительство Германии готовит масштабное реформирование системы социального обеспечения для украинских граждан, находящихся в стране со статусом временной защиты по двадцать четвертому параграфу. Ожидается, что обновленные правила начнут действовать с 1 июля 2026 года, однако из-за продолжительности процедуры окончательного принятия законопроекта этот срок может несколько сместиться. Ключевой особенностью запланированных изменений станет четкое разделение условий финансирования в зависимости от того, когда именно человек въехал на территорию государства — до апреля 2025 или после этой даты.

Условия финансовой поддержки для въехавших до апреля 2025 года

Граждане Украины, прибывшие в Германию до 1 апреля 2025 года, практически не ощутят финансовые изменения. Реформа не предусматривает уменьшение размера ежемесячного пособия или пересмотра компенсаций за аренду жилья. Все выплаты для этой категории беженцев будет продолжать осуществлять Jobcenter, а главное новшество будет чисто формальный характер — изменение названия самой программы с Bürgergeld на Grundsicherungsgeld.

Несмотря на полную сохранность денежного довольствия, требования к этой группе получателей существенно усилятся. Уполномоченные органы планируют строже контролировать активность лиц в поиске официального заработка. В частности, обязательно станет регулярное и безоговорочное посещение всех назначенных консультаций и встреч. Таким образом, государство сохраняет прежние материальные условия, но выдвигает более жесткие требования относительно скорейшей интеграции украинцев на немецкий рынок труда.

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Новые ограничения и сокращения выплат для прибывших после марта 2025 года

Наиболее радикальные изменения ожидают украинцев, чей въезд в Германию состоялся после 31 марта 2025 года. Эта категория планируется перевести на совершенно другую модель социальной поддержки, которая предполагает существенное урезание льгот и переход на стандарты, действующие для общей категории соискателей убежища из других стран мира.

Вместо прежних условий новоприбывших лиц ожидают следующие нововведения:

полный перевод учета и начислений с относительно лояльного Jobcenter в ведомство социального обеспечения Sozialamt;

расчет ежемесячной суммы пособия по более строгим нормативам для просителей убежища, из-за чего базовый размер выплат снизится примерно с 563 евро до 441 евро;

обязательное внедрение специальных платежных карт под названием Bezahlkarte, устанавливающих строгие ограничения на бесконтрольное снятие наличных денег;

упразднение права на получение полноценного медицинского страхования с заменой его исключительно на предоставление базовых и неотложных медицинских услуг.

Юридические гарантии, статус и остающиеся незыблемыми документами

Несмотря на существенный пересмотр правил начисления денежных средств, базовые юридические права и гарантии украинских беженцев в Германии остаются стабильными и долговременными. Официальный срок действия временной защиты по двадцать четвертому параграфу официально продлен до 4 марта 2027 года. При этом все выпущенные ранее пластиковые виды на жительство Aufenthaltstitel признаются действительными и продлеваются в автоматическом режиме, поэтому гражданам не нужно специально обращаться в ведомство по делам иностранцев Ausländerbehörde для их физического обновления.

Также абсолютно неизменным для всех украинцев остается право официального трудоустройства. Возможность легально устроиться на работу гарантируется каждому владельцу статуса временной защиты на одинаковых условиях, независимо от конкретного дня или месяца прибытия в страну.

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Правила выплат и контроля могут отличаться в зависимости от региона проживания

При планировании своих действий следует помнить о специфике государственного устройства страны. Конкретные детали и практические аспекты реализации этой социальной реформы могут заметно отличаться в разных регионах. По этой причине перед непосредственным визитом в представительства Sozialamt, Jobcenter или других локальных ведомств настоятельно рекомендуется заранее выяснять и проверять актуальный порядок действий, утвержденный властями конкретной федеральной земли.

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