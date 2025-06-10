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Что будет с тарифами на газ, свет и тепло осенью: ответ экономиста
Правительство пока не планирует повышение тарифов на отопление, газ и свет. Но ситуация может резко измениться из-за обстрелов.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений о повышении тарифов, осенью украинцев могут ждать неприятные сюрпризы в платежках.
Об этом сообщил чату на сайте Главред с главой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком.
По его словам, хотя правительство уже анонсировало, что тарифы на газ, свет, тепло и воду не будут расти в новом отопительном сезоне, ситуация остается нестабильной. Все будет зависеть от ситуации на фронте и интенсивности российских обстрелов.
«Ведь после успешной атаки СБУ на российские аэродромы в РФ обещают массовые бомбардировки Украины, в частности объектов энергетики. Если российские обстрелы нанесут существенный ущерб нашей энергосистеме, для ее восстановления (просто чтобы мы были со светом и теплом), понадобятся дополнительные средства, а эти расходы не были предусмотрены в бюджете-2025», — говорится в сообщении.
Это может привести к повышению тарифов или росту государственного долга. Соответственно, окончательная стоимость газа, света, тепла и воды в платежках осенью и зимой напрямую будет зависеть от того, будут ли массированные атаки на энергетическую систему Украины и какими будут их последствия.
«А так, пока что анонсов от правительства о поднятии тарифов с определенной даты не было», — говорится в сообщении.
Напомним, цены на продукты в Украине стали выше, чем в Европе.