Что будет с тарифами на коммуналку в 2025 году: прогноз НБУ

Ожидается, что тарифы останутся неизменными в течение следующего года.

Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду еще по крайней мере год останутся без изменений. Однако с 2026 года тарифы придется постепенно повышать.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

Как указано в сообщении, НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться.

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"Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", — отметили в Нацбанке.

Там рассматривается как отдельный риск для прогноза инфляции неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов на коммунальные услуги. Так, в случае быстрого повышения тарифов инфляция будет выше. Также появится необходимость увеличения субсидий населению.

Если же повышение тарифов будет отсрочено, то уровень инфляции будет ниже. В то же время, будут накапливаться квазифискальные дисбалансы, будет ухудшаться финансовое состояние государственных энергетических компаний. Поэтому усилятся риски нестабильности энергорынка, ухудшится инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее.

Напомним, эксперт Олег Попенко заявил, что в 2025 году следует ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

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