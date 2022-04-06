Что будет с тарифами на воду и электроэнергию: какие платежки получают украинцы в апреле

Что будет с тарифами на воду и электроэнергию: какие платежки получают украинцы в апреле

Война и большое количество беженцев, которые покинули свои дома и не могут передавать показатели потребления воды, заставили изменить правила расчета платежей за воду. Как теперь будет начисляться плата за воду, рассказывает ТСН.ua

Как теперь украинцы будут платить за потребление воды

У многих украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, возникают вопросы – как теперь будет с показателями счетчиками воды, каким образом будет начисляться плата за (распределение) услуг централизованного водоснабжения, поставки горячей воды и централизованного водоотвода. В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, из-за невозможности для многих украинцев передавать показатели счетчиков, правила расчета платежей за воду изменены.

Объемы потребления указанных услуг во время войны снизились. Так, например, в Киеве, как отмечается в Министерстве развития общин и территорий Украины, среднесуточная подача воды уменьшилась почти вдвое. Поэтому во избежание чрезмерных начислений было решено ввести корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение объемов поставок услуг в военное время по сравнению с мирным временем. По этому коэффициенту объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и централизованному водоотводу в населенном пункте во время действия военного состояния будет определенным образом скорректирован.

Для потребителей это означает, что теперь, начиная с марта 2022 года, потребители будут получать счета по средним показателям потребления услуг. "Начисление (распределение) услуг централизованного водоснабжения, поставки горячей воды и централизованного водоотвода будут осуществляться с учетом корректирующего коэффициента для потребителей, которые не передавали показатели счетчиков воды или у которых такие счетчики отсутствуют", - отмечается в документе Министерства развития общин и территорий Украины.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Этой весной правительством было запланировано увеличение тарифов на электроэнергию. Но из-за войны украинцы сократили объемы оплаты за электричество почти на треть. Многие переехали, уехали за границу, некоторые вообще не знают целое ли их имущество. Поэтому правительство решило заморозить цены на электроэнергию до конца войны.

То есть, в апреле тарифы на электроэнергию останутся на уровне 1,68 грн за кВт-ч. Будет действовать старая тарифная модель, согласно которой потребление электроэнергии до 250кВт-час/месяц нужно оплачивать исходя из расчета 1,44 грн за кВт-час, для потребляющих больше действует тариф 1,68 грн за кВт час.

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