Что будет с ценами на арбузы в Украине этим летом - прогноз

Арбуз / © Pexels

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В этом году в Украине не прогнозируется резкого повышения цен на арбузы. Урожай будет достаточным, поэтому цены останутся стабильными, подобно прошлому сезону.

Такое мнение высказал президент Украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Центру экономической стратегии.

«В прошлом году цены на арбузы не были в космосе. В этом году, я думаю, будет так же. Арбузов очень много», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что в первый год полномасштабной войны цены на арбузы резко выросли, потому что «мы потеряли Юг, и их тянули из Румынии и Греции», но со временем производство постепенно восстановилось.

По словам Баштанника, сейчас арбузы выращивают даже в регионах, где раньше это было нетипично — «у нас уже и в Черниговской области, и в Сумской, и Волынской. Есть гибриды, которые подходят. Плюс, климат — посмотрите, даже на севере Украины летом 32 градуса».

Президент ассоциации добавил, что выращивание арбузов является выгодным и не требует овощехранилищ, что упрощает производственный процесс и реализацию.

Сейчас на рынке доступны как украинские, так и импортные арбузы. В супермаркетах цена за килограмм колеблется в широком диапазоне:

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В «Сильпо» арбуз продают по 25,3-55 гривен за килограмм,

В «АТБ» самый дешевый арбуз стоит 19,49 гривен, а бессемянный — около 40 гривен за килограмм,

В «Новус» цены колеблются от 18,99 до почти 70 гривен за килограмм.

В начале июля на рынке появились первые арбузы урожая 2025 года. По данным аналитиков, тогда их продавали по 20-28 гривен за килограмм — примерно на 10% дороже, чем в прошлом году. Однако фермеры не исключают, что цены могут быстро снизиться из-за увеличения предложения.

В то же время в отличие от арбузов, на конец сезона подорожала черешня — оптовые цены иногда превышают 200 гривен за килограмм.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начался сезон арбузов, однако покупатели нередко сталкиваются с некачественными плодами — водянистыми и несладкими. Чтобы не тратить деньги зря, эксперты рассказывали, на что обращать внимание, чтобы выбрать спелый и сочный арбуз