Что будет с ценами на бензин и дизель: эксперт дал обнадеживающий прогноз для водителей

Цены на горючее

Предпосылок для дальнейшего роста цен на бензин и дизель в Украине на данный момент нет.

Такую оценку в эфире телеканала «Київ24» дал директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, в Украине началось понижение оптовых цен на нефтепродукты. Один из крупных поставщиков возобновит поставки и выполнит все обещанные объемы на март.

«Если в понедельник оптовая цена дизтоплива составляла 80 грн/л, а розничная — 76 грн/л, то вчера уже появились цены 70–73 грн/л. На сегодняшний день предпосылок для повышения цен не вижу», — отметил Куюн.

Эксперт также обратил внимание на рост цен в Европе после начала войны в Иране. За 10 дней в Польше дизель подорожал на 21 грн/л, в Германии — на 23 грн/л, тогда как в Украине — всего на 10 грн/л для дизеля и на 6 грн/л для бензина.

«Мы очень медленно двигаемся, это минимальное повышение в тех условиях, которые есть», — добавил Куюн.

Сколько стоит горючее в Украине

К слову, украинские сети АЗС на утро 11 марта оставили цены на горючее без существенных изменений. Стоимость бензина и дизеля приостановила стремительный рост, который наблюдался ранее.

По данным «Главком», цены на бензин почти не изменились по сравнению с вечером 10 марта. В то же время на некоторых автозаправках отметили повышение стоимости дизельного горючего. Также газ на WOG и KLO подорожал на 1 и 2 гривны соответственно.

Средние цены на горючее по состоянию на утро 11 марта:

бензин А-95 — 69,76 грн/л

бензин А-95+ — 73,62 грн/л

бензин А-100 — 80,46 грн/л

дизельное горючее — 74,49 грн/л

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, что слухи о возможном росте цен на бензин до 100–150 грн/литр не подтверждаются. Народный депутат Украины Андрей Герус, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ, уверяет, что оснований для резкого повышения цен на данный момент нет.

По его словам, одним из механизмов сдерживания подорожания горючего является использование стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, на ситуацию влияет позиция США, которые также заинтересованы в стабилизации мировых цен на энергоресурсы.

Герус подчеркнул, что подорожание горючего напрямую влияет на уровень инфляции, а соответственно и на экономическую ситуацию в стране. Резких колебаний цен на АЗС на данный момент ожидать не стоит.