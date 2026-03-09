Что будет с ценами на горючее: Свириденко сделала заявление после совещания правительства

Цены на топливо в Украине. / © Pixabay

Реклама

Государственная компания «Укрнафта» и частные компании будут поддерживать надлежащий уровень снабжения и доступность топлива для украинских потребителей.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об этом после совещания правительства 9 марта.

«Провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов. Скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, имеющей преимущественно внешние причины», — заявила она.

Реклама

По итогам совещания Свириденко сообщила о жалобе действий правительства и участников рынка, чтобы обеспечить бесперебойное наличие горючего по всей стране.

Правительство ожидает, что операторы рынка как государственная компания «Укрнафта», так и частные компании будут поддерживать надлежащий уровень поставки и доступность топлива для потребителей.

Свириденко подчеркнула, что цены на нефтепродукты должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

По ее словам, «Укрнафта» будет выполнять роль ориентира справедливой цены на топливо.

Реклама

Контроль за ценовой ситуацией на рынке будет осуществляться Антимонопольным комитетом Украины и Госпродпотребслужба. Они должны мониторить возможные нарушения и реагировать на случаи необоснованного повышения цен, не создавая чрезмерного давления на добросовестный бизнес.

Поручение Минэнерго

«Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль получил задачу обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов, в том числе возникающих в работе операторов рынка», — сообщила Свириденко.

Также Министерство экономики вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики, по словам премьера, работают над возможными механизмами поддержки для категорий потребителей, которые могут больше пострадать от существенного роста цен на нефтепродукты.

Как отметила Свириденко, главная задача правительства заключается в сохранении стабильности на рынке горючего и гарантировании доступности для граждан и ключевых секторов экономики.

Реклама

Ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, цены на бензин и дизель в Украине могут приблизиться к событиям в Иране. Но для этого есть условия.

Ранее речь шла о том, что в начале марта цены на АЗС выросли. на 5–7 грн.

Сегодня же, 9 марта, на столичных АЗС фиксируют стабилизацию цен на топливо.

Напомним, после резкого скачка цен на бензин и дизель Антимонопольный комитет Украины приступил к проверке АЗС.