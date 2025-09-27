Что будет с ценами на хлеб в Украине до конца года

Хлеб подорожает / © Pixabay

Украинские аграрии на середину сентября собрали почти 30 млн тонн зерновых и зернобобовых. То есть, собранный урожай должен покрыть весь внутренний спрос. Впрочем, цены на главный социальный продукт — хлеб — дальше растут, и в магазинах покупатели уже замечают другие ценники.

Но если сравнивать с августом 2024-го, то общее подорожание за последние 12 месяцев оказалось ощутимым — на названные сорта хлеба оно составляло 20–23%.

В Национальном научном центре «Институт аграрной экономики» посчитали, что если среднее ежедневное потребление хлеба на одного человека составляет около 200–250 г, то среднемесячные расходы домохозяйств на хлеб выросли с 225,7 грн до 273,4 грн, что на 21% больше, чем в 2024 году.

В то же время, цены в магазинах колеблются в широком диапазоне — в зависимости от типа хлеба, рецептуры, веса и региона.

«Сейчас на прилавках магазинов мы можем увидеть буханку хлеба, которая стоит как 20 грн, так и 120 грн. И тот, и другой одинаково имеют своих потребителей из-за различных продуктовых характеристик», — объясняет президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Он уточняет, что ориентировочная себестоимость килограмма хлебобулочных изделий на производстве составляет ориентировочно 54–56 грн. В частности, базовый батон весом 500 г на заводе стоит 26–27 грн, а буханка «украинского» хлеба (весом 700 г) — около 30 грн.

В то же время, украинцы привыкли связывать эту себестоимость преимущественно с зерновой составляющей, хотя на самом деле производство хлеба содержит много этапов, зависящих от стоимости энергоносителей, логистики, курса валют и т.д.

«Хлеб в Украине в этом году может подорожать на 25%, однако это не связано с урожаем. Основными факторами являются энергоносители, логистика, зарплаты, инфляция и т.д.», — прогнозирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

