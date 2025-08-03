Что будет с ценами на картофель: аграрий сделал прогноз

Картофель / © unsplash.com

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В мае по всей Украине было достаточно осадков, положительно повлиявших на формирование урожая картофеля. Ожидается стабильный уровень производства, что позволит избежать резкого скачка цен. Однако весенние заморозки, а также сложные погодные условия в июле-августе негативно повлияли на картофель.

Об этом сообщил и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью «РБК-Украина».

«Производители, в частности специализирующиеся на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть обусловлено летней засухой и высокими температурами или, наоборот, избытком влаги и низкими ночными температурами. Сейчас, по крайней мере, в Киевской и южных областях, картофель страдал от нехватки влаги и высоких температур, как воздуха, так и почвы (около 28-30 градусов на глубине 10 см.), что негативно повлияло на урожайность и качество картофеля», — отметил он.

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Что будет с ценами на картошку осенью

По состоянию на июль, по словам Гриника, мы уже видим значительное сезонное уменьшение цены картофеля. Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15–22 грн/кг, а в розничной торговле колеблются от 22 до 38 грн/кг в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 грн/кг, и тенденция спада продолжается.

«Учитывая факторы 2025 года, осенний прогноз становится более сдержанным. Поэтому в сентябре-октябре оптовые цены, вероятнее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле ожидается 20-26 грн/кг, с пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем)», — подытожил аграрий.

Раньше ТСН.ua писал, когда копать картофель 2025: оптимальные сроки в зависимости от региона, по лунному календарю.