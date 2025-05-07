Что будет с ценами на овощи и фрукты в новом сезоне: прогноз

Овощи / © Pixabay

Реклама

В Украине стартовал сезон тепличных овощей, а потом появятся и грунтовые. В мае также больше отечественной клубники. Цены немного снизятся, но останутся выше, чем в прошлом.

Об этом рассказали аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко в комментарии РБК-Украина.

Цены на овощи и фрукты в 2025 году будут отличаться от прошлогодних.

Реклама

В апреле этого года в Украине зафиксировали три волны весенних заморозков. Это может отрицательно сказаться на цветении садовых культур. Эксперты уже предупреждают о возможных потерях урожая ягод и фруктов, но оценить масштабы еще рано.

«Погодные условия, которые есть весной, не придают оптимизма по ягодам и фруктам, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений», — говорит Максим Гопка.

По словам эксперта, на рынке растет количество украинских тепличных овощей. Это может положительно повлиять на ценовую ситуацию, ведь большее количество товара — более низкая цена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко поменялась цена на картофель.