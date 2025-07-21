Что будет с ценами на яйца в Украине: специалист удивил ответом

Цена на яйца / © pixabay.com

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Стоимость куриных яиц несколько месяцев подряд почти не меняется. Украинцы привыкли к высоким показателям в супермаркетах, но не теряют надежду, что летом 2025 цены немного упадут. Журналистка Новости.LIVE Настя Рейн выяснила, чего ждать потребителям в ближайшее время.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новости.LIVE рассказал, что будет с ценами на яйца в Украине.

«Если посмотреть, насколько выросла цена яиц не июнь к июню, а май к маю, то там рост был 86%. Сейчас на несколько десятков процентов меньше. То есть, сегодня общая динамика демонстрирует замедление роста стоимости продукта», — говорит Пендзин.

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По словам специалиста, в 2023-2024 годах динамика удорожания куриных яиц была самой низкой среди всех продуктов питания. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, Пендзин прогнозирует снижение стоимости в ближайшее время. Конечно, не стоит надеяться на сильные колебания.

«Однако мы точно не увидим рост цен на яйца до 120–150 гривен. На несколько гривен снижение цены точно будет в ближайшее время», — рассказал он.

По словам Пендзина, значительный фактор ценообразования — это стоимость кормов для кур, в основе которых кукуруза. В зависимости от урожая культуры этого года станет понятно, куда будут двигаться показатели в супермаркетах. Но узнать это украинцы смогут не раньше ноября.

Напомним, в июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше всего выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.

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