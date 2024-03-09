Что будет с валютным курсом на следующей неделе: прогноз банкира

В течение 11-17 марта глобальные тренды валютного рынка не изменятся. В первую очередь речь идет о частично либерализированном межбанке, где регулятор мягко коррелирует курсы через механизм валютных интервенций.

Об этом "РБК-Украина" сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели ожидается, что пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений:

38,5-39,25 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке

38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке

В то же время, текущие курсовые изменения ожидаются на уровне нескольких последних месяцев: до 0,2 грн на межбанке, до 0,5 грн на наличном рынке.

Разница между курсами купли и продажи вряд ли претерпевает изменения: до 0,1 грн на безналичном рынке, до 0,5 грн в коммерческих банках и до 1 грн в обменных пунктах (рост курса продаж в обменниках может быть вызван текущим уровнем спроса: чем он будет выше предложения, тем больше шансов, что курс продажи вырастет).

"Итак, несмотря на все общественные, массмедийные волнения, валютный рынок находится в достаточно комфортной и безопасной "рыночной капсуле", куда не будет проникать эмоциональный вирус ажиотажа. Да и экономических оснований для опасности нет", — отметил Лесовой.

Напомним, с 21 февраля 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) осуществил оптимизацию для некоторых валютных ограничений. Это означает, что на валютном рынке изменятся правила покупки валюты бизнесом и расчеты по экспортным операциям.

Читайте также: