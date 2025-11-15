Что будет с валютой на следующей неделе — прогноз банкира

Реклама

На валютный рынок продолжают оказывать давление факторы энергетической безопасности и неопределенности по финансированию Украины в 2026 году.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель по продажам «Банка Авангард.

По его данным, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривен (при активном участии НБУ в торгах), отметил он и добавил, что, похоже, этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может варьироваться в диапазоне 48-49,5 гривен.

Реклама

Напомним, в начале октября 2025 года официальный курс гривны по отношению к доллару находился на уровне 41,14 грн/дол и в течение месяца поднялся почти на 1 грн, перейдя психологический рубеж. В ноябре показатели удерживаются в установившемся диапазоне: от нижней границы 41,89 грн/дол до верхней 42,08 грн/дол.

Официальный курс гривны по евро колебался в диапазоне 48,33-48,98 грн/евро в первой половине ноября. Показатели зависят от соотношения в главной валютной паре — по состоянию на 14 ноября 1,16 дол/евро.

Банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение следующей недели (17-23 ноября) в Украине курс доллара на наличном рынке будет находиться в пределах 41,8–42 грн.