Что будет с валютой в 2026 году: прогноз эксперта

2026 год курс гривны к доллару должен расслабиться умеренно / © Associated Press

Реклама

В государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара в 45,7 гривны. Эксперты прогнозируют, что гривна ослабит по отношению к американской валюте, но психологическую отметку в 45 грн/долл не пересечет.

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Глава правления «Глобус Банка» Сергей Магомедов прогнозирует, что в течение 2026 года стратегия НБУ на валютном рынке вряд ли существенно изменится, интервенции Нацбанка продолжат сдерживать хаотические движения курса.

Реклама

В январе-марте официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43 гривен. Факторами, сдерживающими девальвацию гривны, в этом сезоне будет выплата налогов компаниями за 2025 год (необходимость покупки гривны) и сезонное снижение спроса на валюту.

Если война будет длиться весь год, максимальное значение официального курса доллара составит 44-45 гривен, а евро — 51-52 гривны. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро — 51 гривны.

Напомним, эксперты предоставили прогноз курса доллара и евро на январь 2026 года. Большинство аналитиков соглашаются, что первая неделя января (до 8–10 числа) будет периодом затишья.