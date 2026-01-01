ТСН в социальных сетях

112
1 мин

Что будет с валютой в 2026 году: прогноз эксперта

Главным фактором неопределенности остается интенсивность боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
2026 курс гривны к доллару должен расслабиться умеренно

2026 год курс гривны к доллару должен расслабиться умеренно / © Associated Press

В государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара в 45,7 гривны. Эксперты прогнозируют, что гривна ослабит по отношению к американской валюте, но психологическую отметку в 45 грн/долл не пересечет.

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Глава правления «Глобус Банка» Сергей Магомедов прогнозирует, что в течение 2026 года стратегия НБУ на валютном рынке вряд ли существенно изменится, интервенции Нацбанка продолжат сдерживать хаотические движения курса.

В январе-марте официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43 гривен. Факторами, сдерживающими девальвацию гривны, в этом сезоне будет выплата налогов компаниями за 2025 год (необходимость покупки гривны) и сезонное снижение спроса на валюту.

Если война будет длиться весь год, максимальное значение официального курса доллара составит 44-45 гривен, а евро — 51-52 гривны. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро — 51 гривны.

Напомним, эксперты предоставили прогноз курса доллара и евро на январь 2026 года. Большинство аналитиков соглашаются, что первая неделя января (до 8–10 числа) будет периодом затишья.

