Что будет с зарплатами украинцев в 2026 году: прогноз НБУ

В Украине ожидают рост зарплат

Реальные зарплаты украинцев в 2026 году вырастут более чем на 11%, а безработица снизится до 10%. В последующие годы зарплаты продолжат расти на 6–7% каждый год.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

Прогноз роста реальных зарплат:

2026 год — более чем на 11%

2027-2028 годы — на 6-7% ежегодно

По прогнозу НБУ, безработица в этом году снизится до 10%, а в последующие годы составит около 9%.

Зарплаты в Украине

В Украине в мае средняя зарплата может возрасти оценочно на 1,5% или на 400–450 грн. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и адаптацию экономики к условиям военного времени.

Однако автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит расти.

