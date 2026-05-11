Что будет с зарплатами украинцев в 2026 году: прогноз НБУ
Зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.
Реальные зарплаты украинцев в 2026 году вырастут более чем на 11%, а безработица снизится до 10%. В последующие годы зарплаты продолжат расти на 6–7% каждый год.
Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.
«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.
Прогноз роста реальных зарплат:
2026 год — более чем на 11%
2027-2028 годы — на 6-7% ежегодно
По прогнозу НБУ, безработица в этом году снизится до 10%, а в последующие годы составит около 9%.
Зарплаты в Украине
В Украине в мае средняя зарплата может возрасти оценочно на 1,5% или на 400–450 грн. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и адаптацию экономики к условиям военного времени.
Однако автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит расти.