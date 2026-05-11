ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
406
Время на прочтение
1 мин

Что будет с зарплатами украинцев в 2026 году: прогноз НБУ

Зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В Украине ожидают рост зарплат

В Украине ожидают рост зарплат

Реальные зарплаты украинцев в 2026 году вырастут более чем на 11%, а безработица снизится до 10%. В последующие годы зарплаты продолжат расти на 6–7% каждый год.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

Прогноз роста реальных зарплат:

  • 2026 год — более чем на 11%

  • 2027-2028 годы — на 6-7% ежегодно

По прогнозу НБУ, безработица в этом году снизится до 10%, а в последующие годы составит около 9%.

Зарплаты в Украине

В Украине в мае средняя зарплата может возрасти оценочно на 1,5% или на 400–450 грн. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и адаптацию экономики к условиям военного времени.

Однако автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит расти.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
406
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie