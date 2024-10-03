Что будет влиять на курс гривны в октябре — валютный прогноз

Сентябрь показал стабильность курса гривни по отношению к доллару, несмотря на сезонные колебания спроса и предложения. Благодаря усилиям НБУ удалось избежать значительных девальвационных рисков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на экономических экспертов.

По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, в октябре ожидается традиционное сезонное оживление валютного рынка. Это будет происходить в первую очередь за счет больших объемов спроса и предложения.

"Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)", – отметил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкой смены курса ожидать не стоит, потому что НБУ имеет сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крахмал считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью, рыночный диапазон останется в пределах 41,00-42,00 гривны за 1 доллар.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет подвержен ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", — отметил представитель банка.

И.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский считает, что курс гривны на валютном рынке сейчас исключительно определяется способностью НБУ закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.

Неритмичность внешних финансовых поступлений, по мнению Глинского, не повлияет на валютный курс. Он отметил, что если в августе Украина получила более 8 млрд долларов от международных партнеров, то в сентябре результат был практически нулевым.

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