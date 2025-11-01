- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Что будет зимой с ценами на овощи: прогноз НБУ
В годовом исчислении цены на овощи борщового набора, перец, огурцы и помидоры снизились.
В течение следующих трех кварталов цены в Украине на овощи будут ниже, чем в прошлом.
Об этом сообщил Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь 2025 года.
«В годовом исчислении цены на овощи борщового набора, перец, огурцы и помидоры снизились. Замедление инфляции в ближайшие месяцы будет обеспечиваться, прежде всего, благодаря высокому предложению продовольствия», — говорится в сообщении.
В ближайшее время на стоимость продуктов могут отразиться и внешние факторы.
Так, рекордные урожаи картофеля в ЕС и снижение цен в этом регионе до исторических минимумов должны поддерживать низкие цены на овощи и в Украине.
В то же время противоположной может оказаться ситуация с яблоками. Урожай яблок в ЕС в этом сезоне ожидается близким к слабому прошлогоднему. В таких условиях стоимость этих фруктов в Украине будет оставаться относительно высокой.
В целом, инфляция снижается, отмечают в НБУ, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым.
Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците.