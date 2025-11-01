Что будет зимой с ценами на овощи: прогноз НБУ

Некоторые продукты подешевеют / © pexels.com

В течение следующих трех кварталов цены в Украине на овощи будут ниже, чем в прошлом.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

«В годовом исчислении цены на овощи борщового набора, перец, огурцы и помидоры снизились. Замедление инфляции в ближайшие месяцы будет обеспечиваться, прежде всего, благодаря высокому предложению продовольствия», — говорится в сообщении.

В ближайшее время на стоимость продуктов могут отразиться и внешние факторы.

Так, рекордные урожаи картофеля в ЕС и снижение цен в этом регионе до исторических минимумов должны поддерживать низкие цены на овощи и в Украине.

В то же время противоположной может оказаться ситуация с яблоками. Урожай яблок в ЕС в этом сезоне ожидается близким к слабому прошлогоднему. В таких условиях стоимость этих фруктов в Украине будет оставаться относительно высокой.

В целом, инфляция снижается, отмечают в НБУ, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым.

Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците.