Что делать, чтобы получить тысячу за вакцинацию: в Минэкономики объяснили

Что делать, чтобы получить тысячу за вакцинацию: в Минэкономики объяснили

Предварительно принять участие в программе можно будет исключительно через мобильное приложение "Дія".

В Министерстве экономики Украины объяснили алгоритм действий для получения тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19. Как известно, получить вознаграждение можно будет уже с 19 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, что принять участие в программе можно будет только через мобильное приложение "Дія".

Заместитель министра экономики Ирина Новикова объясняет алгоритм действий:

гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в "Дія" услугу "є Підтримка ",

", проходит проверку на соответствие установленным критериям,

на соответствие установленным критериям, открывает в онлайн банке виртуальный счет и получает на него деньги.

"Виртуальные счета – бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в "Дія" осуществляется автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис", — отметила Новикова в комментарии РБК-Украина.

Замминистра экономики также добавила, что сейчас продолжаются консультации с бизнесом, чтобы круг участников стал шире.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает предложения по поводу того, как вакцинированные жители сел и пенсионеры смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию. Шмигаль сообщил, что этот вопрос пока находится на этапе доработки, однако до запуска программы его решат и результат сообщат обществу.

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