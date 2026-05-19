Что делать, если купили фальшивую валюту: советы юристов

Обмен валют

Обмен валюты всегда связан с риском наткнуться на поддельные деньги. Юристы объяснили четкий алгоритм действий у кассы и за пределами обменника, чтобы правильно вернуть свои средства и не стать фигурантом уголовного дела.

Об этом рассказала юрист ЮК «Приходько и партнеры» Мирослава Драч, сообщает «Информатор».

Операции по обмену валюты нередко связаны с риском мошенничества, особенно если речь идет о крупных суммах или использовании непроверенных обменных пунктов. На практике случаются ситуации, когда человек уже после проведения операции обнаруживает купюры с признаками подделки. В таких случаях решающее значение имеет наличие документов, подтверждающих факт обмена валюты.

После проведения валютно-обменной операции банк или официальный обменный пункт обязан выдать клиенту расчетный документ. Именно он в дальнейшем становится главным доказательством в случае спора о происхождении банкнот или возможного мошенничества.

Как подтвердить факт обмена валюты?

К документам, которые могут подтвердить факт обмена валюты, относятся:

квитанция или чек о валютно-обменной операции;

кассовый документ с указанием даты, времени, суммы, курса и реквизитов учреждения;

банковская выписка или подтверждение проведения операции;

при наличии — записи с камер видеонаблюдения в отделении или пункте обмена.

Почему важно сразу забирать чек за обмен валют?

Адвокат Игорь Тарасенко отмечает, что одной из самых распространенных ошибок является то, что люди после получения денег пересчитывают их, но оставляют чек кассиру или просто выбрасывают. Если впоследствии возникают проблемы с купюрой, без квитанции доказать факт обмена практически невозможно.

Именно поэтому юрист советует еще у кассы внимательно пересчитать деньги, проверить номиналы и состояние банкнот, а также обязательно забрать и сохранить чек хотя бы на несколько дней. Если речь идет о значительной сумме, дополнительно стоит сфотографировать купюры так, чтобы были видны серийные номера.

Что делать, если фальшивую купюру заметили сразу?

Лучшим вариантом для защиты своих прав является ситуация, когда подозрительную банкноту обнаружили еще непосредственно в обменнике или возле кассы. В таком случае рекомендуется спокойно сообщить о проблеме кассиру или администратору, не передавать купюру без фиксации ее серийного номера, требовать составления внутреннего акта или письменного объяснения, а также зафиксировать время, адрес и номер пункта обмена.

Также важно сохранить квитанцию, а в случае конфликта или отказа реагировать — вызвать полицию. Если обменник признает проблему, вопрос могут решить сразу на месте. Если же нет — ключевыми доказательствами в дальнейшем станут документы и видеофиксация.

Что делать, если фальшивую купюру заметили позже?

Если сомнительную купюру заметили уже дома, в магазине, банке или во время повторного обмена, действовать нужно иначе. Прежде всего не следует пытаться снова пустить такую банкноту в оборот. Также необходимо собрать все документы, касающиеся предыдущего обмена, и обратиться в банк для передачи купюры на экспертизу.

Национальный банк Украины определяет изъятие сомнительных банкнот как банковскую операцию, во время которой купюры передаются на проверку подлинности и платежности. То есть окончательный вывод о подлинности денег должен делаться не «на глаз» кассиром или работником обменника, а только по результатам официального исследования.

Вернуть средства от обменного пункта возможно, но только при условии наличия доказательств. Если у вас остались квитанция, чек, информация о времени операции, номиналы купюр, видео или другие подтверждения, можно обратиться в банк или финансовое учреждение с письменной претензией.

Куда жаловаться на обменник валют из-за фальшивой купюры?

Если речь идет о банке или официальном лицензированном обменном пункте, клиент имеет право подать письменную претензию непосредственно в финансовое учреждение, обратиться с жалобой в НБУ, сообщить в полицию в случае подозрения на мошенничество или системное распространение фальшивых купюр, а также подать иск в суд — если есть основания требовать компенсацию убытков.

В Нацбанке отмечают, что валютно-обменные операции должны осуществляться с применением оборудования для проверки подлинности банкнот. Соответственно, клиент вправе ожидать, что валюта, которую ему выдают, также прошла соответствующую проверку. Если же после обмена оказалось, что купюра вызывает подозрение или может быть фальшивой, главное — не паниковать и не пытаться повторно использовать ее.

В такой ситуации важно сохранить банкноту, зафиксировать ее серийный номер, собрать все документы по обмену и обратиться в банк или финансовое учреждение. При необходимости также можно обратиться в НБУ или полицию.

Решающее значение в подобных случаях имеют именно доказательства — квитанция, чек РРО, электронный чек, видеозапись, серийный номер банкноты и письменная претензия. Без этих подтверждений доказать происхождение купюры будет значительно сложнее.

«Поэтому мой практический совет прост: после обмена валюты всегда забирайте чек, проверяйте купюры сразу и не стесняйтесь требовать надлежащего оформления операции. Это может сохранить не только ваши деньги, но и защитить вас от ненужных юридических рисков», — отметил Тарасенко.

Что предусматривает закон о проверке и изъятии подозрительных банкнот?

Как пояснила адвокат, кандидат юридических наук и управляющая адвокатским бюро «Анны Даниэль» Анна Даниэль, порядок работы с сомнительными банкнотами четко определен нормативными актами Нацбанка Украины. Основным документом является постановление правления НБУ №103 от 25 сентября 2018 года «Об утверждении Правил определения платежности и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины». Хотя документ формально касается гривны, аналогичные принципы экспертизы применяются и к иностранной валюте.

Согласно этим правилам, банки обязаны изымать сомнительные банкноты — как гривневые, так и иностранные — для проведения бесплатной экспертизы в НБУ. При изъятии обязательно оформляется справка о принятии банкнот на исследование по установленной форме.

Кроме того, стоит помнить о статье 199 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за изготовление, хранение, приобретение и сбыт поддельной валюты. Если человек сознательно пытается рассчитаться фальшивой банкнотой, он может стать фигурантом уголовного производства.

К слову, доллар остается самой популярной валютой в Украине, поэтому его часто подделывают. Для самостоятельной проверки подлинности банкноты следует обращать внимание на наличие водяного знака и защитной полоски на свету, рельефную печать, характерный хруст бумаги и микропечать. Также при наклоне купюры цифра номинала должна менять цвет, а на 100-долларовых банкнотах обязательно присутствуют синяя трехмерная лента и изображение колокольчиков.

