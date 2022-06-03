Что делать, если в кошельке остался 0: бизнесмен дал советы для всех возрастов

Бизнесмен Василий Хмельницкий, который дважды становился банкротом и после этого снова испытывал успех, рассказал, что делать, если вы потеряли все свои деньги и остались с пустым кошельком. Надо искать возможности, не сдаваться и действовать в зависимости от возраста.

Бизнесмен ответил на вопрос, что бы он делал, если бы потерял все свои деньги не только на счетах, но и на частных картах, и в кошельке был просто 0.

Об этом Хмельницкий написал в Сети 3 июня.

"Честно говоря, у меня такого никогда не было. Я 2 раза был банкротом, но активы и определенные средства на счетах все равно были. Но, допустим, вы потеряли все. Как действовать? По-моему, нужно смотреть, учитывая, сколько вам лет", – заметил бизнесмен.

Если вам 25

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Если вам 25 лет, вы только начали работать и все потеряли – нужно искать новую работу и начинать все сначала. Можно идти работать водителем в такси, в ресторан официантом. Учитесь получать новые навыки и опыт, и постепенно развиваться. Уделять время самообразованию. Выбрать ментор в профессии.

"Пройдет 3-5 лет, вы будете идти вверх по карьерной лестнице, вам будут открываться новые возможности, если вы ответственный и трудолюбивый человек", – заверил Хмельницкий.

От 35 до 55

"Если вам 35-40 лет или 55 (как мне) – это меняет ситуацию. Потому что к этому времени я уж точно в чем-то хорошо разбираюсь. Я потратил 10-15 лет своей жизни на овладение определенной сферой. Поэтому, даже если все потерял под 0, но я честно вел бизнес и имел хорошие отношения с партнерами – я довольно быстро смогу снова собрать команду и организовать бизнес-процессы, и люди, зная мою репутацию, смогут мне снова доверить средства, пойти в партнерство или дать контракты. Поэтому я бы начал новый бизнес в той сфере, в которой у меня уже есть опыт", – посоветовал бизнесмен.

Он добавил – если же вы потеряли деньги, значит, понимаете, какие были ошибки и можете сделать выводы.

"Поэтому я бы начал бизнес сначала и за 2-3 года вышел бы на определенный результат. Поэтому начинайте работать в той сфере, в которой у вас уже есть опыт", – посоветовал предприниматель.

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Конечно, можно овладеть и новой профессией, но по мнению Хмельницкого, лучше развиваться в том направлении, которое вы уже понимаете. К примеру, если вы были менеджером по продажам техники, а хотите стать маркетологом, то лучше идти работать маркетологом в ту компанию, которая тоже занимается техникой. Это дает больше возможностей для развития, потому что у вас уже есть определенные связи и вы понимаете процессы.

"Конечно, идеально варианта не бывает. Все трудности делают нас сильнее. Просто нельзя сдаваться, нужно искать возможности и не терять веру в себя. Если вы живы и здоровы – ничего не потеряно. Во время сложных этапов нужно будет больше работать, учиться и брать на себя больше ответственности. Но именно это и делает нас успешными", – подчеркнул бизнесмен.

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