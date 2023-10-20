Что делать с поврежденными купюрами и почему терминал часто не принимает гривны: объяснение НБУ

В НБУ объяснили, что делать с банкнотами которые не принимаем терминал, а также в каких случаях поврежденные гривны можно обменять на совершенно новые.

В жизни случается много случаев, когда наличные средства испытывают различные повреждения. Однако такие деньги часто можно обменять.

Куда в таком случае обращаться гражданам, рассказал Валерий Строчков, начальник управления организации производства и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ.

Что делать с поврежденными купюрами

"Мы обязали наши уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны. Согласно нашим нормативным документам они должны их передавать на исследования в Национальный банк. Кроме уполномоченных банков, граждане могут обращаться со значительно поврежденными банкнотами гривны в подразделения НБУ в областных центрах ( Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр). Для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры", — рассказал Строчков.

По его словам, НБУ при принятии решения об обмене опирается на "Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины".

"Это базовая инструкция для обмена значительно поврежденных банкнот гривны. Инструктивный документ, в принципе, требует от заявителя предоставления справки о пожаре или другом несчастном случае. Но бывают ситуации, когда достаточно заявления человека, в котором он самостоятельно описывает обстоятельства повреждения денег", — говорит Строчков.

Наиболее распространенные случаи непреднамеренной порчи денег в настоящее время связаны с пожаром и водой. Эксперты НБУ разделяют склеившиеся или спекшиеся банкноты и считают их. В то же время, в Нацбанке советуют людям самостоятельно этого не делать, а принести поврежденные деньги в таком виде, как их нашли.

"Тогда, например, мы видим с точки зрения характеристик повреждения, что наличные были повреждены, когда хранилась одной группой. В таких случаях, как правило, есть шанс возместить человеку практически полную сумму", — отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ.

Самая большая сумма возмещения, по словам Строчкова, – почти полтора миллиона гривен. Этот случай произошел до полномасштабной войны. Деньги перевозили в машине , которая попала в ДТП и загорелась.

"Наличные нам принесли в обгоревших коробках, в которых их вытащили из авто. Банкноты пострадали не только от огня, но и от пены из огнетушителя. Мы разделяли купюры где-то 15 рабочих дней и в конце концов обменяли эти деньги. А наименьшие компенсированные суммы — одна и две гривны", — рассказал Строчков.

Что делать, если купюру не принимает терминал

Бывает, что через терминал не проходит банкнота, впервые попадающая в обращение сразу после эмиссии. То есть возможны случаи, когда терминалы не принимают совершенно новые, гладкие купюры без каких-либо недостатков.

Также могут быть проблемы с случайно постиранными деньгами. Ибо терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги. Настоящая банкнота может иметь и другие загрязнения, надрывы и т.д., с которыми терминал ее не принимает.

Такие банкноты можно принести в банк и кассир должен обменять их без проведения исследования экспертами НБУ. Поскольку есть определенные критерии, по которым банкноты в обязательном порядке изымаются на исследования, и эти случаи к ним не относятся.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать фальшивые купюры. В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

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