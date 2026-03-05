Что действительно стоит за ростом цен на АЗС: эксперт заявил о "заговоре"

Война на Ближнем Востоке ни при чем: почему действительно «взлетели» цены на горючее

Несколько самых больших сетей АЗС в Украине фактически диктуют условия на рынке. Именно с этим связан резкий скачок цен на топливо, которые прибавили за последние два дня 4-5 гривен на литре.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает «Эспрессо».

Эксперт объяснил, что сравнивать конечные цены на АЗС в Украине и странах Евросоюза (например, в Польше или Германии) некорректно.

«Нельзя сравнивать цены на топливо в Польше и Украине. Ведь в Польше, Нидерландах, Германии в стоимость горючего вкладывается больше акцизов и налогов, чем в Украине. Следовательно, там и цена будет выше. Если брать по импортному паритету, то есть отбросить все налоги и брать чисто цену и доставку, то мы увидим, что у нас цены выше, чем в странах Европейского Союза и значительно выше. Фактически, маржа у нас выросла слишком серьезно, прежде всего, она выросла на сетях АЗС премиумсегмента и может достигать 10-12 грн за литр горючего», — сказал Омельченко.

По его мнению, украинский рынок горючего в течение нескольких лет имеет признаки картельного сговора. По наблюдениям эксперта, несколько крупнейших сетей АЗС фактически формируют ценовую политику на рынке: их цены меняются почти синхронно. А остальные игроки на рынке просто следуют за ними.

«То есть если посмотреть коэффициент корреляции между 3-4 крупнейшими сетями, то он фактически один в один. То есть они почти всегда симметрично меняют свои ценники на своих АЗС, а это уже серьезные признаки картельного сговора и не только сейчас. Кроме того, если мы посмотрим за сколько продают дискаунтеры, то есть предприятия малого бизнеса, то цена на 7-8 грн будет меньше. Но ведь везут бензин они так же из-за границы. Почему это происходит!?» — отмечает эксперт.

Действительно ли цены на горючее поднялись из-за событий на Ближнем Востоке

У себя в Facebook Омельченко отмечает: не паника повлекла за собой повышение цен на нефтепродукты, а синхронный ничем не оправданный рост основными игроками рынка.

«Собственно, если услышите экспертов, обосновывающих рост цен в Украине на моторное топливо на второй день после начала войны на Ближнем Востоке, то знайте — это либо не эксперты, либо удерживаемые заинтересованными сетями АЗС такие специалисты», — отметил он.

Омельченко пояснил, что между изменением конъюнктуры на мировых рынках нефти и отражением ее на стелах АЗС требуется примерно 20-25 дней в результате сроков логистики и имеющихся запасов по предварительным докризисным ценам.

Рост цены на топливо: последние новости

Напомним, что в Украине за последние дни стоимость бензина внезапно взлетела. Также в Украине резко подорожал газ: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.

Также мы писали, что рост цен на горючее сказывается на эвакуации раненых и волонтерской логистике.