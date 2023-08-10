Что может помешать инвестициям в Украину после победы: шведский экономист назвал критическое условие

Препятствие для иностранных инвестиций исчезнет, когда в Украине будет господствовать верховенство права.

Шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд считает, что иностранные инвестиции в Украину не придут, пока власти не гарантируют надлежащего права собственности и верховенства права.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Очень разумно, что Европейский Союз настаивал на своих первых условиях для получения статуса кандидата Украины в ЕС, чтобы укрепить верховенство права, то есть высшие правовые институты в Украине", — подчеркнул экономист.

По его словам, если это препятствие исчезнет, иностранные партнеры непременно будут инвестировать в украинскую экономику.

“Если это произойдет, Украина могла бы извлечь выгоду из иностранных инвестиций, как это сделала Центральная Европа в 90-х годах, без этого ничего не произойдет. Следовательно, это критическое условие”, — подчеркнул Андерс Ослунд.

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Напомним, в июне 2023 года более тысячи политиков, предпринимателей, активистов из шестидесяти стран мира провели в Лондоне конференцию по восстановлению Украины. ТСН.ua собрал информацию о главных последствиях этого саммита.

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